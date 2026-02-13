В джазовой новгородской деревне мобильный сигнал зазвучал по-новому

Специалисты «МегаФона» установили новые телеком-объекты в деревне Ондвор на берегу озера Ильмень. Деревня получила неофициальный статус одного из самых музыкальных мест Новгородской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Благодаря проведенным работам значительно улучшилось покрытие мобильной сети четвертого поколения, а интернет ускорился до 30 Мбит/с.

Ондвор — излюбленное место отдыха туристов. Теперь здесь можно без труда составить живописный онлайн-маршрут по деревне и берегу озера, отправить друзьям и близким лучшие фотографии, составить план прогулки, опираясь на прогноз погоды, или уточнить у ИИ-помощника, как приготовить местное блюдо, а при необходимости подключиться к рабочему совещанию или воспользоваться цифровыми государственными услугами.

«Строительство и модернизация цифровой инфраструктуры в ключевых туристических зонах — важное направление работы МегаФона. В деревне Ондвор мы установили новейшее оборудование с поддержкой технологии MIMO 4х4, что защищает сеть от перегрузок, ведь сигналы от абонентов принимаются по четырем разным каналам одновременно», — сказала директор «МегаФона» в Новгородской области Екатерина Орлова.