В GIS WebServer SE расширены возможности экспорта картографических данных

В КБ «Панорама» разработан GIS WebServer SE версии 7.3.0 для операционных систем Astra Linux, «Альт СП», «Ред ОС», Ubuntu, MS Windows. В новой версии добавлен менеджер экспорта карт, улучшены инструменты нанесения и редактирования точечных объектов, а также доработан модуль администрирования. Об этом CNews сообщил представитель КБ «Панорама».

В программе реализован менеджер экспорта, который обеспечивает групповое скачивание слоев в виде архива. Выгрузка данных выполняется в выбранном формате и в системе координат, указанной пользователем.

Для точечных объектов добавлена возможность задания размера пользовательского условного знака при нанесении на карту и при настройке шаблонов публикации. Оптимизировано редактирование геометрии объектов, для которых не требуется высотная составляющая.

Улучшен интерфейс компонента «Картограмма». Оптимизирован алгоритм автоматического определения диапазонов градаций, доработан функционал круговой диаграммы и повышено удобство работы с тематическими данными.

Отображение слоев при перемещении карты теперь выполняется независимо — по мере получения изображений от сервера, что повышает плавность и отзывчивость интерфейса.

Доработана обработка длительных запросов поиска по области. Добавлена возможность прерывания выполнения запроса непосредственно на сервере.

В модуле администрирования улучшен пользовательский интерфейс управления доменными пользователями и группами, расширены возможности резервного копирования данных для СУБД PostgreSQL. Добавлена отдельная страница восстановления доступа к базе данных.

GIS WebServer SE применяется при построении закрытых корпоративных систем с обеспечением защиты данных, имеющих гриф секретности или коммерческую тайну. GIS WebServer SE реализован с использованием инструментария GIS WebToolKit SE, который может применяться в средствах разработки, использующих JavaScript и TypeScript.

На базе GIS WebServer SE и других серверных продуктов КБ «Панорама» реализована региональная ГИС Рязанской области (РГИС РО). РГИС РО – специализированный многофункциональный геопортал, интерактивные возможности которого предоставляют доступ к достоверным сведениям об объектах различных категорий. РГИС РО доступна широкому кругу пользователей – органам власти, гражданам, организациям, в том числе потенциальным инвесторам и частным компаниям. Региональная ГИС Рязанской области помогает в принятии решений по различным направлениям социально-экономического развития.

Новая версия программы размещена на сайте КБ «Панорама» в разделе «Скачать».