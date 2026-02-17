CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

100 машин скорой помощи в Волгоградской области подключили к системе охраны на базе «ЭРА‑ГЛОНАСС»

С начала 2026 г. 100 новых автомобилей скорой помощи Волгоградской области, оснащенных производителем кнопками SOS, подключили к сервису вызова Росгвардии через госинформсистему «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщил представитель АО «ГЛОНАСС».

Опция не требует установки дополнительного оборудования и позволяет в круглосуточном режиме в один клик оперативно подать сигнал тревоги в случае чрезвычайных происшествий, агрессии или нападений. Технология повышает безопасность сотрудников скорой помощи, исключает задержки бригад для оказания помощи пациентам.

«Нередко бригады скорой помощи сталкиваются с агрессией и попытками блокировать автомобиль, особенно по ночам и в выходные. Кнопка SOS, интегрированная со службой вневедомственной охраны через «ЭРА-ГЛОНАСС», позволяет незамедлительно подать тревожный сигнал. Росгвардия автоматически получает координаты и данные автомобиля, оперативно отправляя наряд на место», – отметил управляющий директор по развитию продуктов «ЭРА‑ГЛОНАСС» АО «ГЛОНАСС» Артем Климовский.

Сервис может использоваться и в личных автомобилях с установленными на конвейерах или при ввозе в Россию кнопками SOS. Всего к сервису АО «ГЛОНАСС» и Росгвардии подключено более 10 тыс. транспортных средств различных категорий, включая общественный и коммерческий транспорт, машины скорой помощи.

