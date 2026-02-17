CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Организации Бангладеш перешли на решения «Труконф»

Госкомпании и ряд объектов КИИ переводят чаты и видеоконференции на локальные системы, построенные на решениях «Труконф». Первыми стали госструктуры, предприятия энергетики и более 30 радиостанций страны. Об этом CNews сообщил представитель «Труконф».

После успешного развёртывания национального «ВКС-облака» на базе геостационарного спутника и ПО «Труконф» правительством Бангладеш, на TrueConf Server последовательно переходят крупнейшие инфраструктурные организации, включая государственную радиокомпанию Bangladesh Betar и национальное энергетическое предприятие Power Grid (PGCB).

Bangladesh Betar перешла на «Труконф», чтобы объединить сотрудников 31 региональной станции в едином цифровом пространстве. Ранее для совместной работы использовались разрозненные мессенджеры и сервисы видеосвязи: внутри каждого копились контакты, важные чаты, файлы и другие рабочие ресурсы. Это создавало финансовые риски, и другие угрозы: потеря данных, хранение чувствительной информации во внешних сервисах, полная остановка рабочих процессов в случае недоступности платформ.

Компания перенесла всё корпоративное общение в единую систему на базе TrueConf Server, обеспечив сотрудников инструментами для работы и общения на ПК и мобильных устройствах, независимо от их местоположения. Теперь чаты и файлы хранятся в мессенджере, полностью контролируемом Bangladesh Betar, а коллеги могут мгновенно собирать экстренные совещания, проводить обучения, брифинги и другие онлайн-мероприятия.

По аналогичному пути пошла электросетевая компания PGCB, отвечающая за передачу электроэнергии по всей стране. Более 3,5 тыс. инженеров и специалистов используют российскую ВКС для реагирования на аварии, коммуникации между отделами и отдаленными объектами, проведения брифов и планёрок, а также удалённого инструктажа бригад.

Правительство Бангладеш, Bangladesh Betar и PGCB построили систему коммуникаций, защищенную от внешних факторов и независимую от вендоров и провайдеров. Где видеосвязь и мессенджер используются не только для рутинных задач, но и для управления кризисными ситуациями, технической экспертизы сложных инцидентов, обучения персонала и координации масштабных ремонтных кампаний.

