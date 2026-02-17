Система управления сетевым оборудованием Eltex ECCM сертифицирована для работы на «Ред ОС»

Компании Eltex и «Ред Софт» сообщили о завершении комплексного тестирования и сертификации системы управления сетевым оборудованием Eltex ECCM в среде российской операционной системы «Ред ОС». Тестирование проводилось по полной методике, охватывающей все функциональные возможности ECCM — от базовых операций до сложных сценариев управления и мониторинга сетевой инфраструктуры. Система успешно прошла все испытания и получила сертификат совместимости.

ECCM (Eltex Configuration and Control Manager) — система для инвентаризации, управления и мониторинга сетевого оборудования Eltex. Она автоматизирует рутинные задачи по конфигурированию и обновлению оборудования, обеспечивает непрерывный мониторинг работы сети для оперативного реагирования и устранения неисправностей.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России. Может применяться в организациях с повышенными требованиями к информационной безопасности, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры до I категории значимости включительно. Разработка «Ред ОС» ведется в закрытом контуре «Ред Софт», исходные коды и пакеты находятся в собственном репозитории Ред ОС, расположенном на территории Российской Федерации.

Оба программных продукта включены в Единый реестр российского программного обеспечения. Их совместное использование позволяет заказчикам решать задачи перехода на отечественное ПО, выполняя при этом требования регуляторов. Теперь доступно комплексное решение для построения систем управления сетями с верифицированным происхождением всех ключевых компонентов, что критически важно для проектов, где приоритетом являются безопасность и прозрачность ИТ-инфраструктуры.

«ECCM берет на себя ключевые задачи управления сетевым оборудованием: конфигурирование, мониторинг, инвентаризация и многое другое. Для заказчика подтвержденная совместимость с «Ред ОС» – это возможность строить надёжные, защищенные сети полностью на российских технологиях – без компромиссов в вопросах функциональности и безопасности», — сказал Роман Полухин, продакт-менеджер сетевого оборудования ШПД Eltex.

«Сертификация Eltex ECCM на «Ред ОС» расширяет возможности наших общих заказчиков по созданию безопасных и технологически независимых ИТ-инфраструктур. Мы видим растущий спрос на комплексные российские решения, и такое взаимодействие с ведущими разработчиками, как Eltex, позволяет формировать полноценные, готовые к внедрению технологические стеки», — отметила Анна Авхимович, руководитель направления маркетинга технологических партнеров «Ред Софт».