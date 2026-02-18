CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Абоненты корпоративных тарифов МТС получили безлимитный доступ к онлайн-коммуникациям

МТС предоставила корпоративным клиентам безлимитный доступ к платформе для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк». Безлимит включен по умолчанию во все актуальные бизнес-тарифы мобильной связи и распространяется на все сервисы платформы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Мобильный трафик не будет расходоваться при использовании всей функциональности «МТС Линк», в том числе при проведении онлайн-встреч и вебинаров, переписке и отправке файлов в корпоративном мессенджере, совместной работе с онлайн-досками. Например, за часовое онлайн-совещание пользователь сможет сэкономить в среднем от 350 до 700 МБ трафика в зависимости от количества участников на встрече и используемых инструментов.

Условия распространяются на пользователей как платной, так и бесплатной версии «МТС Линк». Трафик не будет тарифицироваться при работе на любых мобильных устройствах в приложениях «МТС Линк» или через браузер, при условии, что трафик идет с IP-адресов, находящихся в России.

Безлимит на «МТС Линк» действует на всех актуальных корпоративных тарифах МТС, а также на части архивных и индивидуальных тарифов. В частности, он включен в линейки «Умный бизнес» и «Бизнес-интернет». У новых абонентов он начинает работать сразу после подключения — отдельная активация не требуется. Действующие абоненты также получают безлимит автоматически.

В роуминге использование «МТС Линк» без ограничений также доступно корпоративным абонентам в рамках опций с безлимитными мессенджерами (например, «Интернет для поездки»).

«Благодаря интеграции с МТС мы стали единственным в России поставщиком решений для коммуникаций с глубокой экспертизой в области телекома. Соединяя ее с нашим многолетним опытом разработки, мы предоставляем качественную связь даже при нестабильном интернет-соединении. Мы стремимся, чтобы наши клиенты всегда получали максимум пользы от нашего сотрудничества с материнской компанией. Теперь выстроить комфортную и эффективную систему делового общения стало еще проще — без дополнительной нагрузки на бюджет и технических ограничений», — отметил коммерческий директор «МТС Линк» Дмитрий Головин.

