CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС усилила мобильную инфраструктуру на ключевой магистрали Поволжья

МТС объявила о запуске дополнительного телеком-оборудования на участке федеральной автодороги Р-228 Волгоград-Саратов. Покрытие мобильного интернета стало шире на одной из ключевых магистралей Поволжья благодаря строительству 32 базовых станций.

Реализация проекта позволила улучшить качество голосовой связи и увеличить среднюю скорость мобильного интернета на 40%. Трасса Р-228 протяженностью 708 километров – одна из ключевых магистралей Поволжья, соединяющая регионы по правому берегу Волги. Дорога проходит через исторические и туристические точки, включая Камышин и Петров Вал, и обеспечивает транспортную доступность десятков населенных пунктов.

В рамках проекта устойчивое покрытие и более высокие скорости мобильного интернета обеспечены в поселке Ерзовка, Каменный, хуторе Челюскинец, селе Пичуга, городе Дубовка, селе Караваинка, селе Романовка, городе Петров Вал и городе Камышин. Развитие сети особенно важно для автомобилистов и пассажиров междугородних маршрутов: стабильная связь позволяет пользоваться онлайн-навигацией, цифровыми государственными сервисами, банковскими приложениями, а при необходимости оперативно связаться с экстренными службами.

«Федеральные трассы – это не только транспортные коридоры, но и пространство повседневной жизни тысяч людей. Для жителей малых населенных пунктов вдоль магистрали мобильная связь важный инструмент работы, общения и доступа к цифровым сервисам. Запуск 32 базовых станций на участке трассы Волгоград-Саратов позволил значительно повысить качество связи и скорость передачи данных. Мы продолжаем системно развивать телеком-инфраструктуру вдоль ключевых автодорог региона», – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Развитие сети на Р-228 стало частью комплексной программы модернизации инфраструктуры связи в регионе и направлено на повышение безопасности, цифровой доступности и комфорта для жителей и гостей Волгоградской области.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти замедляют параллельный импорт в Россию. Под ударом техника Apple, ASUS, Dell, HP, LG и Philips

В России создается стратосферный БПЛА-ретранслятор на солнечных батареях, способный заменить Starlink

Россиянам будут отключать домашний интернет за отказ переходить на оптику

Мишустин распорядился создать федеральную ГИС для цифровизации ЖКХ

В России женщины чаще мужчин сообщают мошенникам секретные коды из SMS

Топ-менеджер «Ростелекома» арестован по обвинению в создании искусственной аварии

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще