Еще 10 тыс. жителей Кировского района Новосибирска получили гигабитный интернет от МТС

МТС сообщает о развитии сети высокоскоростного домашнего интернета в Новосибирске. В результате модернизации оборудования и строительства новой сетевой инфраструктуры зона покрытия гигабитным интернетом была расширена. Теперь подключиться к сверхскоростному домашнему интернету могут еще 4 тыс. семей Кировского района. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели технические работы в ряде домов Южно-Чемского микрорайона, жилого комплекса «Акация на Ватутина», а также на Северо-Чемском.

Новые возможности включают доступ к цифровому телевидению и интернету со скоростью до 1 Гбит/с, которая превосходит стандартные тарифы в десять раз. Это позволяет абонентам мгновенно передавать объемные данные, смотреть контент в сверхвысоком разрешении, а также комфортно работать и учиться онлайн. Такая пропускная способность также достаточна для одновременной работы всех устройств умного дома — от систем безопасности до бытовой техники.

«В последние несколько лет мы наблюдаем стабильный рост спроса на домашний интернет со стороны новосибирцев. Так за 2025 г. количество подключенных домохозяйств увеличилось почти на 17%. Для своевременного обеспечения новосибирцев цифровыми благами дома мы планомерно наращиваем покрытие фиксированной сети, модернизируя существующее оборудование и подключая к нашей сети новостройки. Так жильцы с момента заселения обеспечены всеми необходимыми цифровыми решениями», — сказал директор филиала МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

