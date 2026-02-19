CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Веб-сервисы
|

Покупки на скорости до 100 Мбит/с: что изменилось в пермских ТЦ

В феврале мобильный трафик абонентов в крупных торговых центрах Перми увеличился на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Ежедневно в моллах, расположенных в областном центре, передают свыше миллиона мегабайт трафика. Такой объем передачи данных можно сравнить с видеозвонком длиной в три тысячи часов. Такие значения зафиксировали аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Больше всего стримов из магазинов и фото из примерочных пермяки передают в марте и мае. В эти месяцы интернет-трафик увеличивается на 15%. При этом пиковые значения приходятся на предпраздничные дни – объем передачи данных подрастает сразу на 30% по сравнению со среднедневными значениями. Не менее резко растет и голосовой трафик, прибавляя 20% к показателям обычного буднего дня.

Обеспечить качественную сеть в торговых залах, примерочных, складских помещениях, кинотеатрах и на фудкортах помогает установка базовых станции внутри моллов. Подобные решения уже работают в популярных центрах Перми и края.

За счет запуска indoor базовой станции в ТРЦ «iMall Эспланада» инженеры оператора увеличили территорию покрытия и сделали мобильный интернет еще быстрее. Посетители и сотрудники более 150 магазинов могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с.

«Рост мобильного трафика в торговых центрах Перми свидетельствует о повышении цифровой активности горожан и востребованности мобильного интернета в процессе шопинга. Мы обеспечиваем стабильную связь и высокую скорость передачи данных в магазинах, примерочных, на фудкортах, в том числе и при повышенной нагрузке на сеть в праздничные дни. Это позволяет жителям и гостям города комфортно совершать покупки, советоваться с близкими по видеосвязи, а в случае необходимости решить рабочие вопросы в онлайн-режиме», — сказал директор «МегаФона» в Пермском крае Андрей Шмалев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Создатель Astra Linux предупреждает: В России возник риск кражи из компаний техники и комплектующих для ПК

Конференция CNews «Российские ERP-системы» состоится 19 марта 2026 года

Счетная палата заявила о лишних тратах на связь в глубинке

«Яндекс» запустит беспилотное такси в России. Товарный знак уже регистрируют

Менеджер магазина выписывал себе и друзьям скидки до 99% на дорогую электронику. Ущерб превысил $100 тысяч

Власти замедляют параллельный импорт в Россию. Под ударом техника Apple, ASUS, Dell, HP, LG и Philips

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще