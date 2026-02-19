CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

T2 определила новые тренды внутреннего туризма по Золотому кольцу в 2025 году

T2, российский оператор мобильной связи, проанализировал клиентскую активность в городах Золотого кольца России за 2025 г. Иваново приняло рекордное количество гостей на новогодних праздниках, а Суздаль и Сергиев Посад оказались самыми популярными среди малых и средних городов. При этом вдвое чаще по маршруту стали ездить жители из отдаленных регионов страны – Камчатки, Магадана и Хакасии. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Традиционно основную долю туристов составляют жители Москвы и Санкт-Петербурга. Однако в 2025 году интерес к маршруту заметно усилился у абонентов T2 из Дальнего Востока, Сибири, Поволжья и Кавказа. Так, вдвое больше гостей прибыло из Камчатского края, Магаданской области и Хакасии. На 50% чаще стали приезжать абоненты из Самарской области, Краснодарского края и Адыгеи.

Рейтинг популярности городов Золотого кольца России у абонентов T2 возглавили Ярославль, Владимир и Иваново. За ними следуют Кострома, а с небольшим отрывом от нее – два города из группы малых и средних: Суздаль и Сергиев Посад. Замыкают топ Переславль-Залесский, Ростов Великий и Углич.

Ярославль и Кострома оказались лидерами по приросту числа отдыхающих в категории крупных городов маршрута – турпоток сюда вырос на 20% год к году. А в сегменте малых и средних городов главным трендом стали поездки в Переславль-Залесский: в 2025 г. количество приезжающих сюда увеличилось на 30%.

Сезонные предпочтения туристов по Золотому кольцу России были следующими: Сергиев Посад принимал стабильный поток абонентов круглый год; пик популярности Иванова пришелся на зимние месяцы, а в новогодние каникулы город установил абсолютный рекорд по посещаемости среди всех городов Золотого кольца; во Владимир и Суздаль больше всего туристов приезжало в зимние месяцы, а также в июле, когда отмечают День огурца; Переславль-Залесский, Ростов Великий и Углич привлекали гостей в августе, что традиционно связывают с празднованием Медового и Яблочного Спасов; в Ярославль приезжали ранней весной и осенью.

