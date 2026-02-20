CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Красная машина» набирает скорость: «Ростелеком» разогнал интернет на новой ледовой арене в Перми

«Ростелеком» в Перми подключил к оптической сети новую ледовую арену «Красная машина» в микрорайоне Ива. Для этого специалисты компании проложили почти километр волоконно-оптических линий связи, произвели монтаж и настройку коммуникационного оборудования. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Благодаря проведенным работам спорткомплекс получил доступ к цифровым услугам и сервисам провайдера. Одним из главных преимуществ инфраструктуры станет бесплатный Wi-Fi для посетителей. Планируется установить 18 точек доступа в Сеть, способных обеспечить стабильное соединение одновременно для 1 тыс. пользователей на общей скорости 500 Мбит/с. Это позволит гостям комфортно обмениваться контентом и пользоваться любыми онлайн-сервисами во время мероприятий.

Ильдар Фахрутдинов, директор Пермского филиала компании «Ростелеком»: «Наша компания активно поддерживает развитие спорта в регионе – от разовых событий до создания телеком-инфраструктуры на постоянно действующих объектах. "Красная машина" – это не просто новый спортивный кластер, а современное общественное пространство. Наша задача – обеспечить ему полноценную цифровую жизнь. Мы построили техническую базу, которая гарантирует гостям свободный выход в интернет на высокой скорости, а администрации – надежную основу для работы всех систем».

Объект площадью около 9 тыс. квадратных метров включает две крытые ледовые арены: большую – для соревнований, тренировок взрослых команд и массового катания, и малую – для детского хоккея. Кроме того, в комплексе будет расположена единственная в Пермском крае профессиональная площадка для керлинга.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее отмечал, что развитие спортивной инфраструктуры – один из ключевых приоритетов региона.

«Мы строим не просто стены и лед, мы создаем условия для воспитания нового поколения чемпионов. Такие объекты становятся точками притяжения для сотен ребят, и наша задача – сделать спорт доступным и технологичным», – сказал глава Прикамья.

Строительство ледовой арены в микрорайоне Ива началось в 2024 г. Проект находится под контролем «Фонда развития Пермского края» (ФРПК) по концессионному соглашению между правительством региона и дочерней структурой «ФРПК» – ООО «Красная машина».

