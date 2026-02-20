От роуминга к повседневности: российские операторы занимают более 80% eSIM-подключений через Unisimka

Компания Unisimka, производитель модуля для апгрейда смартфона до версии с eSIM, представила рейтинг самых популярных eSIM среди своих пользователей в 2025 г. Общая доля подключений к операторам, зарегистрированным на территории России, составила 88%. Информация собрана на основе обезличенных данных Unisimka в феврале 2026 г. Указанный процент отражает долю подключений к операторам, зарегистрированных в России. Об этом CNews сообщили представители Unisimka.

Аналитика подготовлена на основе обезличенных данных пользователей Unisimka и включает свыше 100 тыс. подключений к более 300 операторам связи по всему миру.

В 2024 г. в топ-5 входили международные eSIM-сервисы для путешествий за рубеж, такие как Esim.io, BetterRoaming, Airalo, Roamless, Unisim. Это во многом связано с тем, что на этапе запуска модуль в первую очередь привлекал аудиторию путешественников, которым eSIM удобна для временного подключения зарубежных операторов.

Анализ подключений показал лидерство крупных российских операторов. Совокупная доля «Билайна», МТС, «Теле-2», «СберМобайла» и «МегаФона» достигла 83%. Лидером по подключениям eSIM стал «Билайн» — каждое второе подключение через Unisimka приходится на него (50%). На втором месте оказался МТС с 12%, а тройку лидеров замыкает Теле2 с долей 11%. В топ-5 также вошли «Сбермобайл» (7%) и «МегаФон» (4%). Рост доли российских операторов не означает сокращение спроса на тревел-eSIM: эти сервисы по-прежнему востребованы прежде всего для краткосрочных поездок за рубеж.

«Лидерство российских операторов отражает изменение профиля аудитории и сценариев использования модулей для eSIM. Если на старте продукт чаще приобретали путешественники для временного подключения зарубежных eSIM, то сегодня технология активно используется и для повседневной связи внутри страны. Кроме того, это итог активной работы операторов по развитию технологии eSIM и ее адаптации под запросы клиентов, — сказала Анна Кашницкая, основатель Unisimka.