«МегаФон» улучшил качество связи в историческом центре Новосибирска

Старейший район НовосибирскаЖелезнодорожный – получил увеличенную емкость сети и более стабильный сигнал «МегаФона». Оператор установил дополнительное телеком-оборудование рядом с театром «Красный факел», укрепив 4G в историческом районе города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Территория, где сейчас располагается «Красный факел», для города значимая. В начале XX века здесь кипела деловая жизнь, а здание будущего театра было построено для Коммерческого собрания, чтобы предприниматели могли проводить здесь свой досуг. Сейчас в этом квартале сосредоточены банки, офисные здания, гостиницы и рестораны.

Инженеры «МегаФона» установили оборудование и задействовали комплекс частот, которые обеспечивают высокую пропускную способность сети. Благодаря этому еще больше абонентов одновременно могут пользоваться интернетом без снижения скорости соединения. Это особенно важно для территорий, где тысячи человек работают и проживают. Также связисты задействовали низкочастотные диапазоны LTE, поэтому сигнал от этой станции легко долетает до реки и покрывает мост через Обь.

«Центр мегаполиса требует особого внимания к качеству связи из-за высокой концентрации объектов культуры и бизнеса. Именно здесь происходит обмен большими объемами данных, используются продвинутые технологии, которые требуют устойчивого интернета. По данным официального сайта Новосибирска, на территории города работает около 70 тыс. компаний и около 60 тыс. индивидуальных предпринимателей. Чтобы они могли выполнять свои задачи в максимально комфортных условиях, мы строим дополнительную инфраструктуру и модернизируем действующую. Согласно исследованию аналитической компании Megabitus, «МегаФон» лидирует в Новосибирске по скорости мобильного интернета. Средняя скорость скачивания в городе составила 30,81 Мбит/с», – отметил директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.

