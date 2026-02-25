Для навигации и комфорта: «Ростелеком» подключил бесплатный интернет на 50 остановках в Ростове-на-Дону

«Ростелеком» установил точки доступа к бесплатному Wi-Fi на 50 остановках общественного транспорта в Ростове-на-Дону. В зоне действия каждой из них пользоваться онлайн-сервисами на комфортной скорости одновременно могут до тридцати человек. В рамках проекта специалисты компании проложили более тридцати километров волоконно-оптических линий связи. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Сеть Wi-Fi обеспечивает стабильную и защищенную связь с интернетом даже при временных перебоях мобильной связи, что особенно важно для навигации и доступа к транспортным приложениям. Пройти авторизацию жители города могут по СМС или через учетную запись на портале госуслуг.

Андрей Прищемихин, директор ростовского филиала ПАО «Ростелеком»: «В современных условиях очень важно оставаться на связи с близкими и при этом не зависеть от ограничений трафика или финансовых возможностей. Беспроводной интернет доступен всем, поэтому мы организовываем точки доступа в местах с большой проходимостью людей. Уже сейчас архитектура сети, построенная для “умных остановок”, позволяет без серьезных доработок расширять покрытие и добавлять новые сервисы: видеонаблюдение, панели безопасности, электронные афиши или интерактивные карты».

Бесплатная связь от «Ростелекома» появилась в остановочных павильонах центральной части города — на Театральной площади, улицах Большая Садовая и Красноармейская, Буденновском и Ворошиловском проспектах.

Алексей Копытов, министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области: «Министерство цифрового развития региона, органы местного самоуправления и операторы связи тесно взаимодействуют в вопросе покрытия общественных мест с бесплатной Wi-Fi зоной, особенно в период временных ограничений, связанных с работой мобильного интернета. И запуск цифровых остановок — яркий пример такой коллаборации».

Заказчиком проекта выступила группа Russ, которая заключила концессионное соглашение с администрацией города. До конца 2029 г. планируется размещение еще 400 новых современных «умных остановочных павильонов», управлять которыми можно будет через центр обработки данных.

Роман Сидненко, представитель ГК Russ в г. Ростов-на-Дону: «Для нас этот проект — возможность показать, что концессионные механизмы эффективны для внедрения инновационных решений в городской среде. Из 450 современных остановок городского общественного транспорта 200 к финалу реализации проекта будут оснащены цифровыми сити-форматами. Эти экраны станут эффективным средством продвижения региональных и федеральных брендов, помогут в продвижении важных социальных инициатив и внесут серьезный вклад в развитие цифровой инфраструктуры города. Помимо модулей бесплатного доступа к Wi-Fi остановочные павильоны оборудованы USB-розетками, кнопками вызова экстренных служб, камерами видеонаблюдения, электронными табло с расписанием движения и списком маршрутов».