Красноярцы стали чаще планировать путешествия через интернет

Жители Красноярского края стали заметно чаще искать билеты и варианты маршрутов для поездок. Интерес к рабочим командировкам и летнему отдыху — как по России, так и за рубежом — привел к росту мобильного трафика на сайтах авиакомпаний и сервисах бронирования. По сравнению с февралем прошлого года объем переданных данных увеличился на 9%. Такие выводы сделали аналитики «МегаФона» на основе обезличенной статистики. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Наиболее заметный рост интереса жителей Красноярского края зафиксирован у международных агрегаторов trip.com (+228%) и momondo.ru (+226%). При этом около двух третей всего тематического трафика приходится на сайт крупнейшего российского авиаперевозчика — он остается лидером по доле обращений среди жителей региона.

Среди сибиряков именно красноярцы проявили наибольшую активность — на их запросы в Сети приходится 27% от общего объема онлайн-информации. Далее следуют Новосибирская область и Кузбасс. Чаще всего билеты ищут по пятницам, а минимальная активность фиксируется в середине недели и в воскресенье.

Рост онлайн-активности увеличивает нагрузку на телеком-инфраструктуру. Чтобы сохранить стабильную скорость передачи данных и увеличить ёмкость сети, оператор провел рефарминг телеком-инфраструктуры в Красноярском крае. В 2025 г. специалисты усовершенствовали работу около 400 базовых станций в городской и сельской местности.

«Планирование поездок все чаще начинается со смартфона. Пользователи сравнивают направления, отслеживают цены на билеты и оформляют покупки онлайн. Наша задача — чтобы мобильный интернет оставался стабильным и быстрым именно в те моменты, когда решение принимается за считаные минуты», — сказал директор регионального отделения «МегаФон» Андрей Ким.

