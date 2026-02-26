CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» расширил покрытие в Ипатовском округе Ставрополья

«МегаФон» обновил и модернизировал телеком-инфраструктуру в самом северном районе края. Улучшение мобильного сигнала уже оценили жители города Ипатово, сел Золотаревка, Лиман и Софиевка, а также поселка с говорящим названием Красочный.Покрытие LTE расширили как в крупных городах (Ипатово), так и в малых населенных пунктах. В частности — на побережьях рек Большая Кугульта и Кевсала, а также в районе местного племенного завода. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты технической службы установили новое оборудование и расширили возможности уже существующего. Для этого добавили частотные диапазоны LTE 1800 и 2100 МГц. Модернизация позволила увеличить пропускную способность сети, равномерно распределить нагрузку и повысить скорость мобильного интернета на 10%.

«Связь в районах и малых поселениях — это не только комфорт, но и безопасность. На наших географически разнообразных просторах села и хутора, даже находясь в одном районе, могут быть расположены как в засушливых местах, так и на берегах бурлящих рек. Где бы не были, наши абоненты всегда могут оставаться на связи, а также не только связываться с близкими, но и учиться и работать онлайн, пользоваться всеми сервисами государственных услуг», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Также специалисты big data «МегаФона», изучив обезличенные данные абонентов, выяснили, что за первые два месяца 2026 г. туристический поток в Ипатовский район увеличился на 13% по сравнению с тем же отрезком в 2025 г. Чаще всего гости приезжают на эти винодельческие земли из Калмыкии и Дагестана.

