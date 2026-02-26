CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Интернет Интернет-доступ
|

МТС запустила бесплатный Wi-Fi для жителей Псковской области

МТС развернула сеть бесплатного Wi-Fi в салонах собственной розничной сети в пяти городах Псковской области. Сеть доступна для всех жителей и гостей региона.

Специалисты запустили бесплатный интернет в салонах связи в Пскове, Острове, Великих Луках, Невеле и Порхове. Для подключения достаточно выбрать в списке доступных сетей точку доступа MTS_Free и пройти простую авторизацию по номеру телефона. К бесплатному Wi-Fi могут подключиться все жители региона, независимо от того, услугами какого оператора связи они пользуются. Скорость соединения до 10 Мбит/сек позволит комфортно общаться в мессенджерах и социальных сетях, пользоваться различными онлайн-сервисами, вызывать такси и совершать банковские переводы. Одновременно к каждой точке доступа могут подключаться порядка 30 абонентов.

«Мы понимаем, насколько важно сегодня оставаться на связи. Запуск бесплатного Wi-Fi в салонах связи Псковской области – это дополнительная возможность для жителей быстро решить рабочие и личные вопросы, получить доступ к цифровым сервисам или связаться с близкими. Мы продолжим развивать цифровую инфраструктуру в области, чтобы обеспечить комфорт жителям и гостям региона», – отметил директор МТС в Псковской области Дмитрий Гладышев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сотовый оператор Т2 потерял часть пользователей «из-за регуляторных требований»

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта

Китай в разы поднял цены на оптоволокно для заказчиков из России

Советник Трампа: Apple врет о переносе производства iPhone в США

Huawei получила рекордную выручку несмотря на американские санкции и вытесняет Apple из Китая

Скоростное исследование стоимостью $600 выявило больше 100 «дыр» в ядре Windows

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще