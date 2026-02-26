CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Ростелеком» представил финансовые и операционные результаты 2025 года по МСФО

«Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), интегрированный провайдер цифровых решений, обнародовал результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2025 г. по данным консолидированной отчетности по МСФО.

Основные финансовые итоги IV квартала 2025 г.:

Выручка по сравнению с IV кварталом 2024 г. выросла на 16%, до 270,5 млрд руб.

Показатель OIBDA вырос на 19%, до 95,3 млрд руб., по сравнению с IV кварталом 2024 г.

Рентабельность по OIBDA выросла на 0,9 п.п. до 35,2%, по сравнению с IV кварталом 2024 г.

Чистая прибыль составила 0,2 млрд руб. против чистой прибыли 4,7 млрд руб. за IV квартал 2024 г.

Капитальные вложения снизились на 21%, до 51,6 млрд руб. (19,1% от выручки).

FCF вырос в три с половиной раза до 65,8 млрд руб., по сравнению с IV кварталом 2024 г. Чистый долг, включая обязательства по аренде (АО), вырос на 4% с начала года и составил 689,6 млрд руб., что соответствует 2,1х показателя «Чистый долг / OIBDA», или 1,6х показателя «Чистый долг, искл. АО / OIBDA».

Основные финансовые итоги 2025 г.:

Выручка по сравнению с 2024 г. выросла на 12%, до 872,8 млрд руб.

Показатель OIBDA вырос на 9%, до 331,0 млрд руб.

Рентабельность по OIBDA составила 37,9% против 38,8% за 2024 г.

Чистая прибыль составила 18,7 млрд руб. против 24,1 млрд руб. за 2024 г.

Капитальные вложения уменьшились на 12%, до 158,0 млрд руб. (18,1% от выручки).

FCF составил 37,8 млрд руб. против 40,3 млрд руб. за 2024 г.

