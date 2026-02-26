CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В «Донской Швейцарии» прокачали скорости 4G

Инженеры «МегаФона» модернизировали базовые станции, что помогло увеличить зону покрытия мобильного интернета и усовершенствовать качество звонков в Белокалитвинском районе Ростовской области. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Район, известный среди туристов как «Донская Швейцария», стал еще комфортнее. Оператор развил телеком‑инфраструктуру в административном центре — городе Белая Калитва, а также в поселках Шолоховский, Синегорский, Коксовый, Горняцкий и хуторах Богураев, Рудаков, Голубинка, Ильинка. Улучшение качества связи ощутили, как в жилых районах, так и в образовательных учреждениях, магазинах, кафе и банках. Работы затронули пляжные зоны вблизи рек Северный Донец и Калитва, а также автовокзал в Белой Калитве и железнодорожную станцию Какичев.

Оборудование работает в нескольких частотных диапазонах и позволяет обеспечить расширенную зону покрытия мобильного интернета и качественное проникновение сигнала. После проведенных работ скорость мобильного интернета достигает 70 Мбит/с. Этого достаточно, например, чтобы загрузить фотоальбом из 50 снимков высокого разрешения менее чем за 10 секунд.

Помимо этого, запуск базовых станций расширил зону, в которой доступна технология голосовых звонков VoLTE. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и пользоваться мобильным интернетом. С начала года спрос на VoLTE вырос на 12%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сотовый оператор Т2 потерял часть пользователей «из-за регуляторных требований»

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2026» состоится 24 марта

Китай в разы поднял цены на оптоволокно для заказчиков из России

Советник Трампа: Apple врет о переносе производства iPhone в США

Huawei получила рекордную выручку несмотря на американские санкции и вытесняет Apple из Китая

Скоростное исследование стоимостью $600 выявило больше 100 «дыр» в ядре Windows

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще