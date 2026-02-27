CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Сомерс.маркет» и MSPOS включены в реестр ТС ПИоТ

Разработчик кассово-платежных систем «Сомерс» (входит в ГК Softline) сообщил, что его комплексное решение получило официальный статус и включено в реестр ТС ПИоТ. Продуктовая связка — товароучетная система «Сомерс.маркет» и кассы MSPOS — полностью адаптирована к требованиям регулятора и обеспечивает ритейлерам работу в рамках новых правил маркировки, вступающих в силу с 1 марта 2026 г.

Включение решения в реестр — результат работы команды «Сомерс», которая заблаговременно адаптировала продукт под требования регулятора.

Ключевое преимущество для клиентов — единый центр ответственности. ГК «Сомерс» несет полную ответственность как за программное обеспечение «Сомерс.маркет», так и за кассовое оборудование MSPOS, что гарантирует слаженную работу продуктовой связки и единую точку поддержки для клиентов.

Официальное одобрение комплексного решения регулятором обеспечивает бизнесу полное соответствие законодательству с 1 марта и защиту от юридических рисков и штрафов. Кроме того, благодаря полной совместимости софта и кассы предприниматели могут легко и быстро настроить все самостоятельно, без привлечения ИТ-специалистов и лишних затрат.

«Главная боль предпринимателя при любых изменениях — это совместимость «железа» и программного обеспечения. Именно поэтому мы заранее сертифицировали готовую связку, которой уже пользуются тысячи наших клиентов: «Сомерс.маркет» на кассах MSPOS. Это не эксперимент и не пилот — это рабочая конфигурация, проверенная в реальной эксплуатации. Мы сознательно предлагаем рынку комплексное решение, а не набор разрозненных компонентов. Для клиента это означает простую вещь: если используется терминал MSPOS и наш софт, бизнес полностью готов к требованиям ТС ПИоТ — без дополнительных доработок и технических рисков», — отметил Александр Шпет, сооснователь ГК Сомерс (ГК Softline).

