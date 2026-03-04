CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС обеспечила видеонаблюдением центры занятости населения Курской области

Цифровая экосистема МТС сообщает об установке современной системы видеонаблюдения в 22 центрах занятости населения Курской области. В рамках проекта модернизации областных учреждений было установлено более 150 камер. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новыми системами видеонаблюдения МТС были оснащены три центра занятости в Курске, по одному в Железногорске и Курчатове и 17 – в районных центрах области. Камеры охватили все зоны общего пользования: входные группы, холлы и кабинеты приёма граждан. Оборудование высокого разрешения с функцией непрерывной записи и хранением архива позволяет обеспечить безопасность посетителей и сотрудников, а также проанализировать загруженность центров, оптимизировать время ожидания и в целом повысить прозрачность предоставления государственных услуг в сфере занятости населения. Проект стал уникальным по срокам выполнения и объему: система видеонаблюдения была реализована одновременно в 22 центрах занятости в течение двух месяцев.

Видеопоток с камер, которыми оснащены центры занятости населения, записывается и хранится на специальных устройствах – регистраторах, которые обеспечивают централизованное управление камерами, хранение и архивирование данных, доступ к видеоматериалам и просмотр в реальном времени. Кроме того, система дает возможность удаленного доступа к материалам, делает резервное копирование и позволяет интегрировать видеонаблюдение с другими системами безопасности. В рамках реализации проекта особое внимание специалисты МТС уделили защите персональных данных: все камеры соответствуют требованиям законодательства, а доступ к архивам имеют только уполномоченные лица.

«В последние годы мы наблюдаем возросший интерес к комплексным решениям по видеонаблюдению со стороны госорганов и бизнеса региона. Только в 2025 г. спрос на системы видеонаблюдения вырос более чем в 1,5 раза. Чаще всего организации и предприятия меняют существующие устаревшие системы на умные решения с видеоаналитикой и автоматическим отслеживанием инцидентов. Для бизнеса это возможность оптимизировать расходы на безопасность и улучшить клиентский сервис. Например, данные, полученные с камер, позволяют определять время наибольшей активности посетителей и рассчитать нагрузку на персонал. Для центров занятости мы реализовали решение, которое обеспечит высокий уровень и прозрачность оказания госуслуг для посетителей практически со всей Курской области », – сказал директор филиала МТС в Курской области Семен Розенберг.

