Покорять вершины: на горнолыжном комплексе в Кусе ускорили интернет

Гости центра активного отдыха «Евразия» в городе Кусе Челябинской области получили возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом и голосовой связью даже при повышенной нагрузке на сеть. Инженеры «МегаФона» запустили новую базовую станцию на вершине горы для удобства лыжников, райдеров и отдыхающих в отелях. Максимальная скорость передачи данных теперь может достигать 80 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сигнал установленного телеком-оборудования распространятся на лыжные трассы, зону фрирайда, трассу для тюбинга, гостевые дома и отели. Зима и начало весны — традиционно наиболее популярное время для посещения центра активного отдыха, именно в этот период посетители активно пользуются цифровыми сервисами.

Как подсчитали аналитики на основе обезличенных данных, ежедневно гости курорта потребляют объем трафика, сопоставимый с отправкой более 5 тыс. фото. Наибольшая нагрузка на телеком-инфраструктуру приходится на выходные и праздничные дни. Так, 22 февраля 2026 г. число пользователей возросло в два раза по сравнению со среднедневными показателями.

Всесезонный центр активного отдыха находится на границе с заповедниками «Таганай» и «Зюраткуль», в 30 минутах езды от Златоуста. Кроме южноуральцев, на склонах здесь можно встретить жителей соседних регионов — Свердловской и Курганской областей.

«Мы планомерно развиваем нашу сеть в туристических местах Челябинской области, чтобы местные жители и гости региона могли в любой момент воспользоваться цифровыми услугами, поделиться своими эмоциями после прохождения трассы в соцсетях или связаться с родственниками. Ранее мы уже улучшили телеком-инфраструктуру на базе отдыха недалеко от озера Увильды, теперь новое оборудование появилось на горнолыжном курорте в Кусе», — сказал директор «МегаФона» в Челябинской области Геннадий Жуков.

