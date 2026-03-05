CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Eltex выпустила обновление ПО для линейки IP-камер

Вендор Eltex выпустил обновление ПО для IP-камер – версия 1.9.0. Релиз продолжает курс на системное развитие линейки в 2026 г. Об этом CNews сообщил представитель вендора.

В веб-интерфейсе реализована отдельная страница архивного плеера. Управление просмотром стало нагляднее: добавлены кнопки навигации и календарь для быстрого перехода к нужной дате.

В интерфейсе появилась вкладка «События», объединяющая данные видеоаналитики. Отдельно реализованы страницы: обнаружение людей, обнаружение лиц, обнаружение движения

Добавлен функционал рисования поверх изображения — инструмент может использоваться для разметки зон контроля или пояснения инцидентов при разборе событий.

Дополнительно реализован выбор аудиокодеков, что даёт возможность гибко настраивать передачу звука с учётом требований к качеству и пропускной способности канала.

В версии 1.9.0 реализована поддержка Drag-and-drop (перетаскивание мышью) обновления прошивки через веб-интерфейс. Также выполнено разделение вкладок для разных методов обновления камеры.

Проведена общая оптимизация интерфейса, устранены выявленные ошибки и повышена стабильность работы. Релиз 1.9.0 – часть системной работы по развитию линейки IP-камер Eltex.

«В 2026 г. мы выходим на регулярный цикл обновлений и последовательную реализацию дорожной карты. Обновление 1.9.0 – это лишь один шаг к более удобной и управляемой эксплуатации», — сказал Александр Осокин, менеджер по продукту направления Media Eltex.

