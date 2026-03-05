CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС запустила LTE в аэропорту Мурманска

МТС обеспечила цифровой инфраструктурой территорию нового терминала международного аэропорта «Мурманск». Сеть высокоскоростного мобильного интернета теперь покрывает более 7000 кв. метров комплекса, охватывая все доступные для пассажиров и персонала локации. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС реализовала проект indoor-покрытия, развернув необходимую инфраструктуру внутри нового терминала аэропорта, способного принимать 400 пассажиров в час. Техническое решение помогло обеспечить стопроцентное покрытие общего зала, зон ожидания, выдачи багажа, досмотра и регистрации, а также служебных помещений аэропорта. Устойчивый сигнал сотовой связи МТС позволит пассажирам и сотрудникам воздушной гавани использовать любые интернет-сервисы — от общения в мессенджерах до просмотра видео в высоком качестве.

«Стабильный доступ к цифровым сервисам в аэропорту крайне важен для пассажиров: электронные посадочные и уведомления, онлайн‑табло и навигация, бесконтактная оплата, доступ к банковским и госуслугам, вызов такси и работа в дороге — все должно быть под рукой. Для аэропорта и партнеров качественное indoor‑покрытие – это надежная основа для развития новых сервисов и бизнеса», – отметила директор МТС в Мурманской области Екатерина Ивонина.

«Путешествие сегодня начинается со смартфона, - люди ожидают мгновенного доступа к нужным сервисам на каждом этапе маршрута. Для пассажиров это меньше неопределенности и больше контроля над поездкой; для аэропорта — четкая координация служб, оперативные решения и устойчивое качество сервиса. Надежная цифровая среда в терминале помогает выдерживать пиковые нагрузки, а также повышать комфорт и безопасность», - сказала генеральный директор аэропорта «Мурманск» Елена Николаевна Безбородова.

