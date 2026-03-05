CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

От госуслуг до стримов с горнолыжки — «МегаФон» добавил 4G жителям четырех пермских поселений

«МегаФон» запустил телеком-оборудование в четырех населенных пунктах Пермского муниципального округа — поселках Кукуштан и Юго-Камский, деревнях Аникино и Глушата. В зону покрытия попали частные дома, садовые товарищества, коттеджные поселки и прилегающие территории. Скорость мобильного интернета в населенных пунктах теперь может достигать 70 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Для местных жителей изменения будут ощутимы в повседневной жизни. Мобильный интернет упростит взаимодействие с государственными сервисами, позволит вести онлайн-бизнес, работать удаленно и использовать цифровые платформы для образования. В садовых товариществах и коттеджных поселках, где инженеры повысили стабильность сети, теперь можно управлять системами автоматического полива, контролировать безопасность в домах через видеокамеры и использовать «умные» бытовые устройства.

На горнолыжной базе «Гора», расположенной в деревне Глушата, гости смогут оперативно связываться с близкими, инструкторами и персоналом, отправлять фото и видео в мессенджерах или вести стримы.

Новое оборудование было установлено в рамках программы по расширению мобильного покрытия в Пермском крае. Инженеры оператора учитывали рельеф местности, плотность застройки и сезонные нагрузки. Например, в зимний период на скорость мобильного интернета влияет увеличение числа любителей зимних активностей, а в весенне-летний — садоводов и дачников.

«В условиях, когда многие сельские территории сталкиваются с оттоком населения, стабильная телеком-инфраструктура становится одним из факторов, способных удержать жителей и придать новый импульс развитию территории, — отметил директор «МегаФона» в Пермском крае Андрей Шмалев. — Уже сейчас технические возможности нашей сети позволяют развивать скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с даже в небольших деревнях. Для пользователей это значит, что видеозвонки не будут прерываться, а загрузка файлов займет минимум времени. Такое качество связи делает комфортной удаленную работу, онлайн-обучение и решение бытовых вопросов цифровым способом».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обязательную локализацию оптоволокна отложат на два года из-за остановки производства на единственном российском заводе

В России системы ERP приравняли к критической инфраструктуре. Новые ИТ-риски для промышленности и логистики

Google нашел инструмент, с помощью которого можно взломать любой iPhone

ИТ в ОАЭ переходит на удаленку. Для ценных работников пытаются организовать эвакуацию

Завершается регистрация на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта 2026 года

Бывший международный топ-менеджер Softline создал в России цифровое решение для ИТ и телекома

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240