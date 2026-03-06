CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» добавил 4G трем населенным пунктам Бейского района

Абоненты «МегаФона» в Бейском районе Хакасии получили надежное покрытие сотовой связи и улучшенный прием LTE-сигнала. Оператор ввёл в эксплуатацию телеком-оборудование в деревне Новониколаевка, селах Бея и Сабинка. Улучшение связи почувствуют около шести тысяч человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новые базовые станции поддерживают стандарты GSM и LTE. Это обеспечивает стабильную голосовую связь как для владельцев современных смартфонов, так и для пользователей кнопочных телефонов. Уверенный приём сигнала на всей территории населенных пунктов, включая здания, гарантируют низкие и средние частотные диапазоны.

Развитие инфраструктуры в Новониколаевке, Сабинке и Бее позволит абонентам «МегаФона» решать повседневные задачи дистанционно — пользоваться госуслугами, сервисами телемедицины, работать с документами, общаться в мессенджерах и соцсетях. Скорость передачи данных до 50 Мбит/с дает возможность скачивать и отправлять объемные файлы, смотреть видео в высоком разрешении или играть онлайн.

Устойчивый мобильный интернет без задержек и перебоев теперь доступен и в социально значимых учреждениях — школах, детских садах и домах культуры.

Позитивные изменения ощутят не только местные жители, но и гости района. Рядом с Сабинкой проходит республиканская трасса Бея — Саяногорск. После запуска базовой станции автопутешественники, дальнобойщики и пассажиры могут устанавливать приложения, строить маршруты, скачивать музыку или решать срочные вопросы в дороге. Технология VoLTE позволит им одновременно разговаривать и пользоваться интернетом — например, делиться геолокацией или искать информацию во время звонка.

«Компания планомерно развивает цифровую инфраструктуру региона, включая территории, где связь уже есть. Это позволяет поддерживать качество мобильных услуг на высоком уровне и вовремя реагировать на рост активности абонентов. Современные решения повышают надежность сети и снижают перебои в работе цифровых платформ. Все это делает использование смартфона и онлайн-сервисов удобным дома, на работе или в дороге», — сказала директор «МегаФона» в Хакасии Светлана Симаткина.

