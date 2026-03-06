«МегаФон» ускорил интернет в Монастырщине

Новые телеком-объекты «МегаФона» появились в поселке городского типа Монастырщина, где проживает более 3,1 тыс. человек. Благодаря строительству объектов связи значительно улучшилось покрытие сети, а интернет разогнался до 85 Мбит/с.

Расположение телеком-объектов выбрано так, чтобы обеспечить доступ к цифровым сервисам на территории всего поселка. Теперь на улицах Октябрьская, Юбилейная, Комарова и Строителей можно быстро загрузить тяжелые файлы, посмотреть видео в высоком качестве онлайн. Скоростной интернет гарантирует, что жители и гости Монастырщины всегда будут на связи с близкими и друзьями, смогут учиться и работать удаленно, при необходимости пользоваться государственными цифровыми услугами и заказывать справки в Сети.

«Монастырщина — крупный поселок, которому необходима развитая мобильная сеть и современное оборудование, позволяющее избежать перегрузок даже в пиковые периоды. В связи с этим здесь появились новые телеком-объекты «МегаФона»: они гарантируют надежный сигнал, доступ к цифровым сервисам, комфортную навигацию в интернете», — сказал директор «МегаФона» в Смоленской области Константин Сазонов.

Свое название поселок получил от монастырского скита, появившегося здесь на рубеже XIII—XIV веков. Неподалеку от Монастырщины находится культурно-этнографический комплекс «Дмыничи», на территории которого расположены дома с утварью и русской печкой и музей с предметами крестьянского быта.