МТС поможет пермякам с нарушением слуха пользоваться голосовой связью

МТС объявляет о запуске в Пермском крае сервиса, позволяющего людям с нарушениями слуха пользоваться голосовой связью без посторонней помощи. «Секретарь для глухих и слабослышащих» бесплатно доступен жителям Пермского края. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технология преобразует входящие голосовые вызовы в текстовые сообщения. Ответы пользователя, набранные в чате, озвучиваются собеседнику с помощью синтезатора речи. Технологической основой сервиса являются разработки МТС VoiceTech в области распознавания и синтеза речи.

При поступлении звонка голосовой секретарь информирует вызывающего абонента о том, что вызываемый является слабослышащим. Пользователь может отклонить звонок и получить уведомление в приложении с предложением перейти в диалоговый чат. Далее голосовой помощник преобразует речь звонящего в текст, отображаемый на экране смартфона, а письменные ответы пользователя озвучиваются синтезированным голосом. Для ответов доступны как шаблонные фразы, так и свободный ввод текста.

«Для Пермского края, где тысячи жителей ежедневно решают рабочие и личные вопросы по телефону, важно, что теперь возможность голосовых вызовов есть у всех абонентов независимо от физических особенностей. Технологии распознавания и синтеза речи в данном случае решают социальную задачу, обеспечивая равный доступ к телекоммуникационной инфраструктуре для слабослышащих жителей региона», – сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

По данным Всероссийского общества глухих, в 2025 г. в России проживало более 13 млн человек с нарушениями слуха. Решение МТС функционирует непосредственно в мобильной сети и использует технологии искусственного интеллекта для обеспечения коммуникации.