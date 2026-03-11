CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ОРД «МедиаСкаут» автоматизировал передачу рекламных данных в ЕРИР

ОРД «МедиаСкаут» (входит в МТС AdTech) представил API-решение для работы с ЕРИР. Использование API позволяет клиенту полностью автоматизировать процесс создания заявок на автоматический сбор статистики о показах рекламы и передачу этих данных в ЕРИР. Применение протокола API освобождает сотрудников от рутинных задач и исключает риск совершения ошибки при заполнении данных в отчетах для ЕРИР. Функция сбора автостатистики на основе API доступна любым клиентам ОРД «МедиаСкаут», наиболее актуально предложение для крупного и среднего бизнеса. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Настроить процесс сбора автостатистики можно вручную внутри личного кабинета ОРД «МедиаСкаут», а теперь при помощи API, и на стороне клиента, если он использует собственное программное обеспечение. API выступает «мостиком» между ОРД и рабочим интерфейсом клиента, позволяя пользователю загружать туда данные из ОРД, производить с ними необходимые действия, например, добавление нового договора или передачу статистики, а далее отправляет обратно в ОРД.

Раньше в конце месяца сотрудникам приходилось вручную открывать рекламные кабинеты, копировать данные о просмотрах каждого объявления и переносить их на сайт ОРД. Теперь достаточно один раз настроить передачу данных в «МедиаСкаут», и программа будет автоматически собирать статистику с рекламных площадок и отправлять ее в ОРД.

По данным аналитики клиентского сервиса ОРД «МедиаСкаут», за год активного использования маркировки, на рынке сформировался запрос на технологии внутри ОРД, позволяющие оптимизировать ресурсы: автоматические проверки отчетов, сбор статистики итд.

«Анализ внутренней статистики ОРД «МедиаСкаут» показывает, что объем данных у крупных рекламодателей и агентств постоянно растет. Обработка большого массива информации вручную, а это в некоторых случаях десятки тысячи рекламных публикаций в месяц, повышает риск ошибок в отчетах из-за человеческого фактора. Автоматизация с помощью API позволяет не только освободить сотрудников, работающих с ОРД, от рутинных задач и привлечь к решению задач более творческих, но и исключает ошибки в отчетах. Для бизнеса это значит снижение вероятности получения крупных штрафов, которые для юридических лиц могут достигать полумиллиона рублей», — сказала директор по клиентскому сервису ОРД «МедиаСкаут» Наталья Сотская.

