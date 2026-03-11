«Пилар» расширяет сотрудничество с партнерами из сферы телерадиовещания

«Пилар», коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2, объявила о расширении сотрудничества с партнерами из сферы телерадиовещания. Сейчас 25% клиентской базы «Пилара» – компании из сферы телевидения и радио, которые все чаще отказываются от строительства собственных вышек в пользу аренды объектов у инфраоператоров. Так они сокращают капитальные затраты и усиливают вещание в регионах. За прошедший год «Пилар» инвестировала в усиление антенно-мачтовых сооружений для клиентов более 105 млн руб.

«Пилар» наращивает количество коммерческих клиентов в сфере телерадиовещания. Каждый четвертый клиент компании – вещатель. Показатель демонстрирует устойчивый тренд на переход телевидения и радио от модели самостоятельного строительства вышек к модели аренды мощностей у инфраоператоров. В 2025 г. «Пилар» вложил в усиление безопасности эксплуатации АМС более 105 млн руб.

В портфеле башенной компании более 35,5 тыс. опор по всей стране. Их высота достигает 258 метров – это обеспечивает оптимальное покрытие сигналом и в густонаселенных городских территориях, и в отдаленных регионах. Размещение оборудования на готовых антенно-мачтовых сооружениях позволяет телерадиокомпаниям существенно сокращать капитальные затраты на строительство собственных башен и усилить вещание в регионах.

На инфраструктуре «Пилара» партнеры могут размещать широкий спектр профессионального оборудования телерадиовещания, включая передатчики цифрового эфирного телевидения, антенные системы для различных диапазонов, системы мониторинга эфира, оборудования спутникового приема и передачи контента. Партнеры могут отслеживать статус заявок и управлять запросами в автоматическом режиме в личном кабинете «Пилара».

Алексей Крушинин, генеральный директор «Пилара», сказал: «Вещатели остаются для нас стратегически важными партнерами. Тот факт, что каждый четвертый наш клиент представляет сферу телерадиовещания, говорит о высоком доверии к нашей инфраструктуре и сервисам. В нашей стратегии – увеличение количества коммерческих партнерств, и мы видим большой потенциал в дальнейшем развитии модели инфраструктурного шеринга. Мы продолжаем модернизировать парк сооружений и внедрять цифровые инструменты, чтобы размещение оборудования для партнеров было максимально быстрым и прозрачным».