МТС подключила к гигабитному интернету 19 тысяч кировских семей в 2025 году

МТС, цифровая экосистема, расширила сеть фиксированной связи в Кировской области, подключив в 2025 г. к высокоскоростному домашнему интернету свыше 19 тыс. домохозяйств. Подключения проведены в 240 жилых домах, что позволяет новоселам и жителям региона с первых дней рассчитывать на доступ в интернет как на базовую и необходимую услугу. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Подключения выполнены в трех городах региона – Киров, Кирово-Чепецк и Слободской. В Кирово-Чепецке широкополосный интернет появился в 108 домах, предоставив доступ к гигабитным скоростям для более 7,3 тыс. семей. В Слободском за год было подключено 93 дома и свыше 6,5 тыс. домохозяйств. Значительная часть работ также велась на рынке «вторичного» жилья и в новостройках Кирова, где интернет от МТС на скорости до 1 Гбит/сек стал доступен жителям 39 домов, или почти 5,5 тыс. квартир.

«Итоги 2025 г. демонстрируют наш уверенный курс на цифровизацию региона. Мы смогли не только обеспечить связью новые районы массовой застройки, но и дать возможность тысячам семей в уже обжитых домах перейти на качественно новый уровень цифровых услуг. Для нас важно, чтобы каждый житель области, независимо от типа жилья, мог пользоваться быстрым и надежным интернетом — фундаментом для работы, учебы и повседневного комфорта. В планах на 2026 г. – продолжение масштабного расширения волоконно-оптической сети в регионе, подключение новых микрорайонов и повышение качества услуг для уже существующих абонентов», – сказал директор МТС в Кировской области Алексей Быков.

Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением
Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением

