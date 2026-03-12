МТС прокачала мобильный интернет в Кировском районе Новосибирска

Цифровая экосистема МТС улучшила мобильную связь в Кировском районе Новосибирска. Благодаря строительству нового и обновлению существующего телеком-оборудования улучшилось качество покрытия и выросли средние скорости мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС построили и модернизировали оборудование в разных локациях Кировского района. Так, в жилых комплексах «Просторный», «Новые Матрёшки» и «Тулинское» улучшено покрытие сети, а на территории Затулинского жилмассива мобильный интернет стал быстрее на 10%. Также улучшения качества связи стали заметны в районе площади Маркса, на территории Новосибирского государственного технического университета и рядом с «Сибирь-Ареной». Здесь средние скорости мобильного интернета выросли на 15%.

«"Сибирь-Арена" и прилегающая территория — локации, где на связи одномоментно сразу много абонентов. Причем это заметно не только во время матчей и концертов, но и во время массовых мероприятий в парке, а также в дни с хорошей погодой, когда жители и гости Кировского района выбираются сюда погулять. Для цифрового комфорта новосибирцев мы своевременно улучшаем связь в таких местах, чтобы и хоккейные болельщики, и прогуливающиеся в парке могли оставаться на связи, обмениваться фото и видео с родными, вести трансляции, платить с помощью телефона или картой, вызвать такси или построить маршрут в навигаторе», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

В здравоохранении скоро появится цифровая экосистема медицинских сервисов
В здравоохранении скоро появится цифровая экосистема медицинских сервисов внедрения

«Ростех» внедрит новую российскую цифровую радиосвязь. Она живуча, безопасна и позволяет себя прослушивать

Российские системы видеонаблюдения используют ПО, с помощью которого убили иранского аятоллу Хаменеи

Новый закон в России может обойтись регистраторам доменных имен в миллиарды

Москвичи массово ищут замену неработающему мобильному интернету. Скупаются стационарные телефоны и пейджеры

ПВЗ «Яндекс.Маркета» жалуются на взлом личных кабинетов и фальшивые возвраты на крупные суммы

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали
Показать еще
