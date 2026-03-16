Ограничения скорости интернета затронут 267 клиентов «Дом.ру» в 3 городах России

Провайдер цифровых услуг «Дом.ру» объявил о начале тестирования проекта по ограничению скорости интернета среди пользователей с повышенным расходом трафика в трех городах – Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре.

При превышении лимита в 3 ТБ скорость передачи данных у клиента будет снижена до 50 Мбит/c, что является достаточным для использования основных цифровых сервисов, отмечают в «Дом.ру».

Пользователь может сохранить скорость за дополнительную плату в размере 100 руб. за каждые 500 ГБ или дождаться начала следующего расчетного периода, когда она автоматически восстановится.

Мера не связана с ограничениями в работе мобильного интернета и коснется только сверхпотребителей, превышающих лимит трафика в 3 ТБ в месяц.

Все тарифы оператора являются и остаются безлимитными. Проект был инициирован «Дом.ру» в связи с результатами проводимых в течение нескольких лет проверок по потреблению трафика и выявленными нарушениями. А именно, в 1260 случаях сверхпотребления – значимая часть пользователей являются юридическими лицами и используют интернет в коммерческих целях, а также перепродают трафик.

СУБД Jatoba получила ИИ-защиту от SQL-инъекций в PostgreSQL
СУБД Jatoba получила ИИ-защиту от SQL-инъекций в PostgreSQL

Подобные нарушения впрямую влияют на качество предоставляемых услуг для добросовестных клиентов, 1% данных абонентов потребляет более 15% от общего трафика в сети «Дом.ру».

«Данные клиенты нарушают правила пользования услугами интернета для частных лиц. По итогам реализации пилота, компания примет решение о дальнейшем масштабировании проекта», – отметили в пресс-службе «Дом.ру».

3 ТБ – это: фото – от 750 тыс. до 1 млн фотографий высокого качества; видео – от 750 до 900 фильмов в HD-качестве или 1,5 тыс. часов онлайн-видео; игры – десятки современных игр, каждая из которых может занимать 100 – 150 ГБ.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837