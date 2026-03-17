Связь МТС пришла в малое горное село Сюжи

МТС запустила сеть сотовой связи в малонаселенном горном селе Сюжи Шатойского района Чеченской Республики. Теперь около трехсот местных жителей могут пользоваться сервисами компании, госуслугами, онлайн-банками и другими важными цифровыми ресурсами в каждом уголке населенного пункта.

Село Сюжи расположено на высоте более семисот метров у подножия горы Варандой-Лам рядом с известным Аргунским ущельем. Сегодня эти места популярны у гостей региона, маршруты по достопримечательностям Шатойского района входят во многие путеводители и туры по Чечне. Благодаря развитию инфраструктуры, в том числе сотовой связи, в этих местах расширяются туристические маршруты, развивается экономика сельских и горных территорий региона.

«В год развития горных территорий в Чеченской Республике мы подключим к своей сети несколько горных и отдаленных сел региона. Одно из них – Сюжи. Ранее связь уже пришла в Харачой. До конца года МТС запустит и улучшит покрытие сотовой связи еще в нескольких горных территориях, что отвечает задачам, которые поставлены в республике на этот год», – сказал директор МТС в Чеченской Республике Евгений Филиппов.

Дашбордами уже никого не удивишь — бизнесу нужны прогнозы и рекомендации
цифровизация

Другие материалы рубрики

Американские ИТ-компании уволили более 33 тысяч человек за первые два месяца 2026 года, людей заменяет ИИ

Арабский шейх по итогам акционерного конфликта стал совладельцем Veon

Nvidia возобновила производство чипов H200 для китайского рынка

90-е возвращаются: россияне увеличили длительность голосовых вызовов из-за проблем с интернетом в Москве

Последний день регистрации на конференцию CNews «Российские ERP-системы»

В России введут особые меры для дата-центров, чтобы поддержать развитие ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
