T2 и Tecno запустили специальный тариф с безлимитом на ИИ

T2, российский оператор мобильной связи, совместно с брендом смартфонов и персональных устройств Tecno запустил специальный тарифный план. Он эксклюзивно доступен покупателям новых смартфонов линейки Camon 50 и других устройств бренда. Тариф включает пакет трафика и минут, а также безлимит на пользование умными функциями Tecno AI. При этом план содержит все ключевые продуктовые преимущества Т2, включая доступ к платформе кибербезопасности SafeWall, «Маркету Т2», гигабэку и центру обмена минутами и гигабайтами. Первый год тариф доступен по специальной цене.

Т2 и Tecno запустили специальный тариф для покупателей новых смартфонов бренда. Это первый в России совместный проект оператора и производителя смартфонов, утверждают в T2. Партнеры разработали тарифный план с учетом основных дифференциаторов Т2 и продвинутых возможностей устройств Tecno – встроенных функций ИИ.

Тариф включает 500 минут для звонков на российские номера и 40 ГБ интернет-трафика. Дополнительно пользователь может ежемесячно получать еще 40 ГБ при своевременной оплате тарифа. Абонентам также доступны бесплатные звонки внутри сети, безлимитный трафик на социальные сети, популярные видеосервисы, маркетплейсы и «Яндекс.Диск». Клиенты специального тарифа также получают неограниченный доступ к технологии Tecno AI, интегрированной в новые устройства бренда.

Получить SIM-карту со специальным тарифом можно при покупке нового смартфона Tecno на маркетплейсах. Тариф доступен для новых подключений. Чтобы начать пользоваться услугой, клиенту необходимо зарегистрировать SIM-карту и пополнить счет на сумму, равную ежемесячной абонентской плате. Первый год абонентская плата составит 300 руб., а далее – 799 руб. в месяц. После активации в строке состояния смартфона отобразится название сети Tecno.

Дмитрий Беляев: Современные SOAR-решения автоматизируют до 70–90% рутинных шагов безопасность

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2, сказал: «Т2 усиливает продуктовый портфель новыми партнерскими интеграциями. В сотрудничестве с Tecno мы не просто разработали очередной тариф, а создали удобную цифровую среду, которая раскрывает сильные стороны конкретного устройства. Мы обеспечили пользователям смартфонов нашего партнера мгновенный доступ к уникальным возможностям их устройств без лишних настроек и доплат. Такой подход меняет привычную логику взаимодействия между оператором и вендором».

Tecno AI – это набор инструментов и функций, которые работают на основе искусственного интеллекта и являются частью операционной системы. Они упрощают поиск информации, создание контента и решение других задач.

