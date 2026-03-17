В спальных районах Новосибирска «МегаФон» укрепил сеть

Жители спальных районов Новосибирска получили стабильный и быстрый интернет «МегаФона». Инженеры оператора провели работы, за счет которых еще больше абонентов ЖК «Аквамарин» и Южно-Чемского жилмассива могут пользоваться мобильной связью и цифровыми сервисами без задержек и зависаний. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Базовые станции появились на левом берегу города, где ведется активная жилая застройка и число пользователей постоянно увеличивается. Чтобы множество абонентских устройств могло одновременно подключаться к интернету, инженеры использовали высокочастотные LTE-диапазоны. За счет этого емкость сети увеличивается и можно передать больше данных на высоких скоростях.

По данным специалистов, максимальные скорости интернета днем в ЖК «Аквамарин» достигают 50 Мбит/с, на Южно-Чемском – 53 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы пользователи могли работать и учиться удаленно, загружать и отправлять «тяжелые» файлы, смотреть любимые фильмы онлайн, пользоваться удобными приложениями и социальными сетями.

«Высокий темп городской жизни и развитие сельских территорий диктуют высокие требования к телеком-инфраструктуре компании. Расход трафика в области постоянно растет, в январе и феврале объем увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Голосовой трафик также показал рост – 27%. Мы постоянно следим за нагрузкой и тщательно планируем преобразования сети особенно на густонаселенных участках. В целом за два месяца текущего года наши специалисты построили и модернизировали уже около 30 базовых станций», – сказал директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.

