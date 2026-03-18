Мысли о смене тарифа на связь приходят к кузбассовцам по четвергам и пятницам

Согласно обезличенным данным «МегаФона», пользователи «Маркетплейса тарифов» 35-44 лет оказались наиболее активными в подборе идеального для себя тарифа. Свыше 10% аудитории приходится на возрастную категорию 55+. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В гендерном разрезе аудитория маркетплейса преимущественно мужская. Около 66% посетителей платформы составляют представители сильного пола, они в два раза чаще женщин интересуются новыми предложениями на телеком-рынке.

Самыми активными оказались пользователи от 35 до 44 лет — на них приходится 30% всех посещений. За ними следуют россияне 25-34 лет (28%) и 45-54 лет (19%). Примечательный тренд — высокий интерес среди старшего поколения: доля категории 55+ составляет 11%.

Кемеровская область входит в топ-20 регионов, где жители активно интересуются предложениями «Маркетплейса тарифов». Лидерами по количеству обращений к сервису стали Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область — на них приходится 37% посещений. Далее следуют Свердловская, Нижегородская, Самарская области, Краснодарский край, Челябинская и Новосибирская области.

Пик активности приходится на рабочее время: пользователи чаще всего заходят на площадку в четверг и пятницу с 11:00 до 18:00.

«Рынок связи становится более прозрачным, и пользователям важно быстро понимать, какие предложения действительно соответствуют их потребностям. «Маркетплейс тарифов» упрощает этот выбор: на одной площадке собраны решения разных операторов, которые можно сравнить и подключить без сложных переходов между сервисами. При этом мы дополняем тарифы цифровыми сервисами и опциями, чтобы связь была не только доступной, но и максимально удобной в повседневной жизни», — сказала директор «МегаФона» в Кемеровской области Олеся Ширяева.