Самый восточный морской порт Приморья получил обновленные скорости интернета

МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в поселке Ольга Приморского края. Благодаря установке нового телеком-оборудования скорость мобильного интернета в населенном пункте выросла в среднем на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновленная LTE-сеть МТС охватывает центральную часть поселка Ольга. Так, в зону увеличенной скорости мобильного интернета попали спортивная школа, автостанция, дом культуры и жилые дома. После проведенных технических работ жители могут более комфортно использовать современные цифровые сервисы – дистанционно работать и учиться, пользоваться госуслугами, маркетплейсами и банковскими сервисами, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре и читать книги в цифровой библиотеке.

Поселок Ольга — это морской порт на берегу залива Ольги Японского моря, примерно в 240 километрах к северо-востоку от Находки. Это единственный морской порт на восточном побережье Приморья. Население поселка составляет около 3600 человек. Однако в летний период оно возрастает за счет туристов - любителей активного и пляжного отдыха. Ольга привлекает их великолепными пейзажами, живописным побережьем и величественными горами.

«МТС развивает сеть LTE на территории всех муниципальных образований Приморского края, в том числе в небольших поселках. Ольга – один из центров туризма и логистики на востоке Приморья. Через поселок проходит автомобильная дорога краевого значения «Находка—Лазо—Ольга—Кавалерово». Проведенная модернизация сети позволит обеспечить более высокие скорости мобильного интернета для жителей поселка, а также повысит цифровой комфорт транзитным пассажирам и туристам, следующим из Находки на север Приморья», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

