Smartseeds и АО «ГЛОНАСС» объединят усилия в развитии навигационных решений и логистики грузоперевозок

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере информационных технологий и развитии навигационных и логистических решений между Smartseeds (входит в «Деметра-Холдинг») и АО «ГЛОНАСС» – оператором госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщил представитель Smartseeds.

Документ закрепляет намерения сторон по совместному развитию информационных технологий, навигационных и логистических решений для российского рынка грузоперевозок, в том числе для создания совместных технологических решений и продвижения сервисов на базе «ЭРА-ГЛОНАСС».

Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия Безопасность

В рамках соглашения стороны планируют развивать интеграцию для комплексного предоставления услуг пользователям, реализовывать технологические инициативы, направленные на повышение безопасности и эффективности транспортных процессов, в том числе в сельском хозяйстве, участвовать в мероприятиях по продвижению и популяризации современных информационных технологий в сфере транспорта и логистики.

В 2025 г. Smartseeds успешно внедрила систему мониторинга транспорта на основе «ЭРА-ГЛОНАСС». Это решение повысило прозрачность перевозок и эффективность контроля грузов. Кроме того, технология помогает перевозчикам обеспечивать прослеживаемость маршрутов, контролировать уровень топлива и т.д.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/