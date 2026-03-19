«Информтехника» представила новое поколение систем мониторинга для IP-АТС и КАТС МиниКом-СМА

ГК «Информтехника», российский разработчик и производитель систем профессиональной связи, объявляет о выпуске обновленной линейки программного обеспечения для мониторинга и администрирования — МиниКом-СМА. Решение обеспечивает комплексный контроль состояния гибридных автоматических телефонных станций (КАТС) и сопутствующей голосовой инфраструктуры предприятия. Об этом CNews сообщили представители ГК «Информтехника».

Система МиниКом-СМА применяется на объектах, где критически важна бесперебойная работа системы телефонной связи, высокая отказоустойчивость и мгновенная реакция на нештатные ситуации: на промышленных предприятиях, в распределенных офисах компаний, в ведомственных и государственных структурах.

Особенностью новой версии ПО является разделение на два ключевых компонента: локальную систему для мониторинга отдельной станции (МХ-СМА-РМО-ПО) и централизованный сервер глобального мониторинга (МХ-СМА-СЕРВ-ПО), позволяющий контролировать распределенную сеть из неограниченного количества устройств.

Возможности и функции системы мониторинга и администрирования МиниКом-СМА:

– Контроль гетерогенной инфраструктуры: мониторинг компонентов системы телефонной связи – серверы, шлюзы E1/TDM/MUX, транки, интерфейсы, с детализацией до порта, а также стороннего SNMP-совместимого оборудования в составе АТС.

– Технический мониторинг: отслеживание загрузки CPU и памяти, контроль дискового пространства, анализ сетевого трафика и производительности сервисов в реальном времени.

– Управление безопасностью: контроль валидности SSL-сертификатов, мониторинг лицензий и количества активных пользователей, журналирование попыток несанкционированного доступа и действий пользователей с разграничением прав (роли администратора, оператора, администратора безопасности).

– Интеллектуальная система оповещения: автоматическое обнаружение сбоев, отправка критических уведомлений, предупреждений и информационных сообщений по электронной почте или через звуковые сигналы.

Без шума и пыли: что умеет новый потоковый сканер из России
Без шума и пыли: что умеет новый потоковый сканер из России Цифровизация

Визуализация: отображение состояния неограниченного количества устройств на интерактивной карте с цветовой индикацией статуса работы, привязкой к локациям и возможностью детального анализа каждого элемента.

– Удобство управления: интуитивно понятная веб-панель управления с настраиваемыми дашбордами, многоязычный интерфейс (русский/английский).

– Интеграция и совместимость: поддержка протоколов SNMP, HTTP/HTTPS, SMTP, возможности экспорта данных для анализа в сторонние системы.

Слепая зона российского FMCG-рынка: почему без системы управления жизненным циклом продукта работают в убыток
Слепая зона российского FMCG-рынка: почему без системы управления жизненным циклом продукта работают в убыток Цифровизация

Система МиниКом-СМА обеспечивает автоматическое обнаружение сбоев и круглосуточный контроль состояния сетевых подключений, доступности внешних сервисов (push-уведомления Google, Apple и др.) и статуса SIP-транков. Механизмы резервирования и автоматического восстановления гарантируют высокую отказоустойчивость решения.

«Современная АТС — не просто телефонная станция, а сложный комплекс серверного оборудования, шлюзов и программных сервисов. Нашим заказчикам необходим инструмент, который позволит видеть полную картину состояния инфраструктуры в одном окне, не углубляясь в технические детали каждого протокола. МиниКом СМА решает эти задачи – это масштабируемое, защищенное и визуально понятное решение для мониторинга критически важных узлов связи, будь то отдельный офис или распределенная сеть предприятий», — отметил Иван Горбачев, руководитель направления Унифицированные коммуникации ГК «Информтехника».

Другие материалы рубрики

Зря покупали? Смартфоны россиян будут несовместимы с местными 5G-сетями

Авторы каналов в Max смогут зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора для получения донатов

В России перестали справляться с замедлением Telegram и Youtube из-за перегрузки ИТ-оборудования у операторов

При использовании ИИ-контента нужно будет уведомлять пользователя соответствующей маркировкой, а ИТ-разработчики будут обязаны соблюдать ряд правил

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Американские ИТ-компании уволили более 33 тысяч человек за первые два месяца 2026 года, людей заменяет ИИ

