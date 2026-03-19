«Ростелеком» расширил систему видеонаблюдения в Тюмени

«Ростелеком» интегрировал в «Единый центр хранения и обработки данных систем видеонаблюдения Тюменской области» более 800 умных камер на 130 объектах: во дворах, скверах и площадях. Видеопоток передается в информационную систему круглосуточно, что позволяет городским службам оперативно реагировать на происшествия.

Максим Афанасьев, глава Тюмени, сказал: «За первые два месяца 2026 г. благодаря единой автоматизированной системе контроля “Безопасный город“ выявлено 218 административных правонарушений. Среди них 6 случаев распития алкоголя в общественных местах, 157 нарушений запрета курения табака и два — мелкого хулиганства. В дежурную часть управления МВД выведено 738 камер, оснащенных функцией биометрического распознавания лиц. Из них 662 устройства расположены в Тюмени, остальные 76 — в области. Благодаря этой системе задержано 26 человек находящихся в розыске, из них 13 — в федеральном, а также 12 машин, которые были в розыске».

Интеллектуальные устройства оснащены высококачественными объективами с оптическим и цифровым приближением для максимальной детализации изображения. Камеры бесперебойно работают в любых климатических условиях, выдерживая перепады температуры от -40 °C до +50 °C. В темное время суток оборудование автоматически переключается на ночной режим с инфракрасной подсветкой, обеспечивая четкую видимость на расстоянии 50 метров.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании «Ростелеком», отметил: «Расширение системы видеонаблюдения в Тюмени — важный шаг в цифровизации городской инфраструктуры. Над этим проектом трудилась большая команда наших технических специалистов, которые провели настройку оборудования и программного обеспечения. Смонтировано 698 камер в тюменских скверах и парках и 136 — во дворах жилых домов. “Ростелеком“ готов и дальше сотрудничать с властями, чтобы сделать город и область еще более безопасными и комфортными».

Дашбордами уже никого не удивишь — бизнесу нужны прогнозы и рекомендации
Камеры установлены «Ростелекомом» по контракту с муниципальным казенным учреждением «Комитет по информатизации города Тюмени».

Возможности применения интеллектуального видеонаблюдения «Ростелекома» не ограничиваются только контролем общественных пространств. Кроме обеспечения безопасности систему применяют в коммунальном хозяйстве для оценки качества уборки дворов. В промышленности, госучреждениях, спортивных, досуговых и коммерческих организациях функционал камер используют для отслеживания потока клиентов и наблюдения за обстановкой в онлайн-режиме.

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/