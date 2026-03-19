«Ростелеком» создал цифровую среду для 76 социально значимых объектов Кузбасса

Компания «Ростелеком» в 2025 г. построила цифровую инфраструктуру для 76 социально значимых учреждений Кузбасса. Чтобы подключить организации к Сети и обеспечить передачу данных на скорости до 1 Гбит/с, сотрудники провайдера протянули более 23 км волоконно-оптических линий связи. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Современный стабильный интернет появился в 38 детских садах, школах и техникумах. Все учреждения общего, среднего и профессионального образования были подключены к Единой сети передачи данных, которая оснащена системой контентной фильтрации «Ростелекома». Учащиеся получили безопасный доступ ко всем необходимым для обучения образовательным онлайн-ресурсам — запрещенный Роскомнадзором и потенциально опасный контент автоматически блокируется, защищая детей и подростков от интернет-угроз.

Дмитрий Беляев: Современные SOAR-решения автоматизируют до 70–90% рутинных шагов безопасность

Помимо этого доступ в Сеть получили шесть учреждений культуры, спорта, социального обслуживания, 26 больниц и поликлиник, шесть диагностических центров. Так, сотрудникам сферы здравоохранения высокоскоростное подключение позволит работать со специализированными информационными системами, с центральным архивом медицинских изображений, обмениваться данными с коллегами, проводить телемедицинские консультации для пациентов из отдаленных территорий.

Василий Винников, директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком»: «Мы продолжаем обеспечивать Кузбасс качественной высокоскоростной связью. В 2025 г. работы охватили почти весь регион: от Тяжинского до Междуреченского округов. Больше всего объектов сдано в Новокузнецке — там “Ростелеком” подключил к своим сетям 19 учреждений. Важно, что цифровизация коснулась не столько городов, сколько сел и деревень: это увеличивает доступность образования, медицинской помощи, культурных и спортивных мероприятий и повышает качество жизни кузбассовцев».

Другие материалы рубрики

Зря покупали? Смартфоны россиян будут несовместимы с местными 5G-сетями

Авторы каналов в Max смогут зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора для получения донатов

В России перестали справляться с замедлением Telegram и Youtube из-за перегрузки ИТ-оборудования у операторов

При использовании ИИ-контента нужно будет уведомлять пользователя соответствующей маркировкой, а ИТ-разработчики будут обязаны соблюдать ряд правил

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Американские ИТ-компании уволили более 33 тысяч человек за первые два месяца 2026 года, людей заменяет ИИ

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
