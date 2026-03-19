CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы
|

В Омской области тарифы на связь выбирают в четверг и пятницу

Согласно обезличенным данным «МегаФона», пользователи «Маркетплейса тарифов» 35-44 лет оказались наиболее активными в подборе идеального для себя тарифа. При этом, сервис стал простым и интуитивно понятным инструментом как для зумеров, так и для людей старшего поколения – свыше 10% аудитории приходится на возрастную категорию 55+. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В гендерном разрезе аудитория маркетплейса преимущественно мужская. Около 66% посетителей платформы составляют представители сильного пола, они в два раза чаще женщин интересуются новыми предложениями на телеком-рынке.

Самыми активными оказались пользователи от 35 до 44 лет — на них приходится 30% всех посещений. За ними следуют россияне в возрасте 25-34 года (28%) и 45-54 лет (19%). Примечательный тренд — высокий интерес среди старшего поколения: доля категории 55+ составляет 11%.

Омская область вошла в топ-20 регионов, жители которых активно интересуются предложениями «Маркетплейса тарифов». Лидерами по количеству обращений к сервису стали Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область — на них приходится 37% посещений. Далее следуют Свердловская, Нижегородская, Самарская области, Краснодарский край, Челябинская и Новосибирская области.

Пик активности приходится на рабочее время: пользователи чаще всего заходят на площадку в четверг и пятницу с 11:00 до 18:00.

Слепая зона российского FMCG-рынка: почему без системы управления жизненным циклом продукта работают в убыток
Слепая зона российского FMCG-рынка: почему без системы управления жизненным циклом продукта работают в убыток Цифровизация

Аналитика посещений платформы подтверждает ключевой тренд: современные пользователи экономят время. Маркетплейс избавил жителей Омской области от необходимости ручного мониторинга десятков ресурсов.

«Параллельно с развитием цифровых сервисов компания продолжает масштабное укрепление сети в регионе. Наряду с модернизацией действующих объектов в 2025 г. в эксплуатацию введено более 20 новых базовых станций. Такая синергия технологического развития и удобных решений позволяет нам обеспечивать жителей региона максимально качественными услугами», — сказал руководитель технического отдела «МегаФон» в Омской области Алексей Полонский.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зря покупали? Смартфоны россиян будут несовместимы с местными 5G-сетями

Авторы каналов в Max смогут зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора для получения донатов

В России перестали справляться с замедлением Telegram и Youtube из-за перегрузки ИТ-оборудования у операторов

При использовании ИИ-контента нужно будет уведомлять пользователя соответствующей маркировкой, а ИТ-разработчики будут обязаны соблюдать ряд правил

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Американские ИТ-компании уволили более 33 тысяч человек за первые два месяца 2026 года, людей заменяет ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
