МТС завершила размещение биржевых облигаций 002Р-17

ПАО «МТС» объявляет о завершении размещения биржевых облигаций серии 002Р-17 с финальным объемом размещения 10 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Номинальная стоимость облигаций составляет 1 тыс. руб., купонный период — 30 дней, цена размещения – 100% от номинала.

Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 11 марта 2026 г. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил снизить маркетинговый ориентир спреда к ключевой ставке с 2,00% до 1,65%. Расчеты на Московской бирже прошли 18 марта 2026 г.

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.

«МТС продолжает снижать стоимость фондирования за счет оптимизации долгового портфеля. Компания успешно разместила новый двухлетний выпуск облигаций с купоном, привязанным к ключевой ставке Банка России. Снижение спреда относительно ключевой ставки обуславливается повышенным спросом инвесторов на фоне сильных операционных и финансовых показателей компании по результатам 2025 г.», – сказал директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.