«МегаФон» укрепил 4G в Надыме и Надымском районе

Более 11 тыс. жителей посёлка Пангоды и Надыма получили доступ к мобильному интернету четвёртого поколения на повышенных скоростях. Специалисты «МегаФона» модернизировали несколько телеком-объектов в Надымском районе, что позволило разгрузить сеть и ускорить загрузку сайтов примерно на 10%.

Инженеры связи запустили дополнительные слои LTE в районе месторождения в Надымском районе, в посёлке городского типа Пангоды и Надыме. Это позволило обеспечить более стабильный и быстрый сигнал, особенно в часы пиковой нагрузки. Теперь можно с еще большим комфортом общаться по видео, смотреть фильмы в высоком качестве и быстрее загружать файлы.

В частности, модернизация затронула улицу Заводскую в Надыме. В зоне действия базовой станции находятся не только жилые дома, но и Центр детского творчества, склады и различные административные здания. После проведённых работ максимальная скорость мобильного интернета в зоне распространения сигнала составляет 60 Мбит/с.

«Совершенствование уже установленного оборудования позволяет жителям региона ещё быстрее пользоваться необходимыми цифровыми сервисами, онлайн-платформами для учёбы и работы и другими ресурсами. Мы внимательно анализируем нагрузку нашей сети, чтобы даже в час пик абоненты не испытывали трудностей с мобильным интернетом. Так, в течение прошлого года специалисты компании построили и провели апгрейд около 110 телеком-объектов на Ямале», — отметил директор «МегаФона» в Ямало-Ненецком автономном округе Дмитрий Мелихов.