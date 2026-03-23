«Платформикс» модернизировала ядро сети мебельной компании «Шатура»

Системный интегратор «Платформикс» объявил о завершении проекта по модернизации ядра сети мебельной компании «Шатура». В рамках проекта коммутаторы Cisco, которые перестали удовлетворять потребностям заказчика, были заменены на современные решения российского вендора WowNet (ранее «Линки») — отказоустойчивые коммутаторы ядра и коммутаторы доступа.

Специалисты «Платформикс» также пересмотрели, оптимизировали и упростили архитектуру центрального узла сети заказчика. В результате проекта сетевая инфраструктура компании «Шатура» стала масштабируемой, увеличился уровень ее надежности и безопасности, выросла скорость взаимодействия пользователей и сервисов.

Производитель оборудования, компания WowNet, предоставляет гарантию и обеспечивает техническую поддержку внедренных решений.

Александр Райныш, директор по IT компании «Шатура», сказал: «Мы полностью заменили оборудование ядра сети и некоторых производственных площадок с западных решений на отечественные, и они органично вписались в наш ИТ-ландшафт. Инфраструктура работает стабильно, без доработок и компромиссов по производительности, а эксплуатация и масштабирование стали более предсказуемыми. Уже сейчас мы видим, что новая платформа соответствует всем требованиям бизнеса и нашим планам по дальнейшему развитию сети. Благодаря экспертизе “Платформикс” и WowNet проект реализован в краткие сроки и без остановки производственных процессов».

Никита Иванов, CEO WowNet, отметил: «Модернизация ядра сети на действующем крупном производстве — это задача повышенной ответственности, где требования к отказоустойчивости и производительности оборудования максимальны. Мы рады, что решения WowNet доказали свою эффективность и успешно заменили наследие глобальных вендоров в инфраструктуре компании “Шатура”. Отдельно хочу отметить профессионализм команды “Платформикс”: коллеги не просто выполнили поставку, а провели глубокое предварительное тестирование на своем полигоне и спроектировали архитектуру, которая раскрывает весь потенциал наших коммутаторов. Это отличный пример того, как инженерная экспертиза партнера превращает качественное оборудование в надежный фундамент для бизнеса заказчика».

Константин Бурьян, системный архитектор «Платформикс», сказал: «Мы внимательно подошли к выбору вендора, и WowNet полностью соответствует критериям заказчика. Прежде всего, компания производит как аппаратную, так и программную составляющую устройств. Кроме того, у WowNet имеется команда техподдержки с возможностью RMA и RND, а продукты компании успешно прошли тестирование на нашем цифровой полигоне».