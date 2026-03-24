«Авито Услуги»: проводной интернет возвращает позиции

В I квартале 2026 г. аналитики «Авито Услуг» зафиксировали устойчивый рост интереса россиян к услугам, связанным с организацией широкополосного доступа в интернет.

Наиболее выраженную динамику показала Москва. Спрос на подключение квартир и офисов к интернету вырос в три раза; столько же — интерес к организации доступа на дачах и загородных домах.

«На фоне активного освоения загородной недвижимости и роста доли удаленной работы пользователи все чаще обращаются к специалистам — не только чтобы подключиться к сети, но и чтобы получить от нее максимум», — сказал Александр Семочкин, руководитель бытовых услуг на «Авито».

Параллельно москвичи активно инвестировали в качество соединения: число обращений за усилением интернет-сигнала увеличилось более чем вдвое, услуги по настройке Wi-Fi роутера стали востребованнее на 74%, диагностика сетевого оборудования — на 72%. Фиксируется и рост инфраструктурных заказов: прокладка кабеля (+51%), обжим витой пары (+36%), обновление прошивки роутеров (+16%).

В целом по России динамика более сдержанная, но показательная. Россияне ищут специалистов для усиления сигнала Wi-Fi (+17%), перенастройки роутеров (+14%), диагностики сетевого оборудования (+9%) и прокладки интернет-кабеля (+7%). Спрос на подключение офисов вырос на 5%, квартир — на 4%.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/