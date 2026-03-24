«Авито Услуги»: проводной интернет возвращает позиции

В I квартале 2026 г. аналитики «Авито Услуг» зафиксировали устойчивый рост интереса россиян к услугам, связанным с организацией широкополосного доступа в интернет.

Наиболее выраженную динамику показала Москва. Спрос на подключение квартир и офисов к интернету вырос в три раза; столько же — интерес к организации доступа на дачах и загородных домах.

«На фоне активного освоения загородной недвижимости и роста доли удаленной работы пользователи все чаще обращаются к специалистам — не только чтобы подключиться к сети, но и чтобы получить от нее максимум», — сказал Александр Семочкин, руководитель бытовых услуг на «Авито».

Параллельно москвичи активно инвестировали в качество соединения: число обращений за усилением интернет-сигнала увеличилось более чем вдвое, услуги по настройке Wi-Fi роутера стали востребованнее на 74%, диагностика сетевого оборудования — на 72%. Фиксируется и рост инфраструктурных заказов: прокладка кабеля (+51%), обжим витой пары (+36%), обновление прошивки роутеров (+16%).

В целом по России динамика более сдержанная, но показательная. Россияне ищут специалистов для усиления сигнала Wi-Fi (+17%), перенастройки роутеров (+14%), диагностики сетевого оборудования (+9%) и прокладки интернет-кабеля (+7%). Спрос на подключение офисов вырос на 5%, квартир — на 4%.