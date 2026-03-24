Быстрый интернет для активной зоны под Бийском обеспечил «МегаФон»

Мобильный интернет на скорости до 100 Мбит/с и уверенный сигнал связи получил посёлок Мирный, где проживает около 1,5 тысяч человек. «МегаФон» провёл модернизацию действующего телеком-оборудования в населённом пункте, за счёт чего пользоваться цифровыми сервисами стало максимально комфортно.

Мирный расположен в Зональном районе и почти примыкает к Бийску. Это густонаселённая территория, где расположены крупные сельхозпредприятия, важные автомагистрали и железная дорога. Инженеры провели работы в населённом пункте, чтобы расширить радиус действия 4G. Специалисты перенесли частоты из 3G в более современный стандарт связи, активировали дополнительные слои, установили платы для увеличения ёмкости сети. При этом сигнал от базовой станции в Мирном захватывает и соседние поселения: Новая Чемровка и Сафоновка.

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир
Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Проведённые работы позволят ещё большему количеству абонентов одновременно выходить в интернет: удалённо обращаться за государственными и банковскими услугами, смотреть видеоконтент, общаться в социальных сетях или скачивать данные во время поездки, даже в часы пиковой нагрузки на сеть.

«Мирный находится в экономически активной зоне. Здесь проходят несколько стратегически важных транспортных артерий — железная и автомобильная дороги. Магистрали обеспечивают сообщение с Бийском, прилегающими районами и Чуйским трактом. Ежедневно по ним проезжают сотни тысяч автомобилистов и пассажиров, что предъявляет высокие требования к качеству связи. По результатам измерений, максимальная скорость мобильного интернета здесь составляет до 100 Мбит/с. Это оптимально подходит для использования интернета в различных сценариях», – отметила директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/