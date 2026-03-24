Казани добавили частот

В татарстанской столице подготовили мобильную сеть к туристическому сезону. Чтобы сохранить высокую скорость интернета при увеличении числа пользователей, «МегаФон» расширил диапазон частот. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Качество связи улучшилось в международном аэропорту, а также в популярных точках притяжения горожан и туристовпарке имени Горького, у театра «Экият», в районе Большого Голубого озера и в парке Молодоженов.

Инженеры «МегаФона» активировали на базовых станциях дополнительные частотные диапазоны LTE (4G). Низкие частоты расширили зону покрытия и улучшили проникающую способность сигнала внутрь зданий. Средние и высокие диапазоны увеличили емкость сети, что позволяет сохранять быстрое интернет-соединение даже в местах с массовым скоплением людей — в парках и зонах отдыха.

Еще одним способом увеличения емкости стал рефарминг. Оператор перевел часть частот из стандарта 3G в высокоскоростной 4G. В результате скорость и емкость мобильной передачи данных выросли на 15–30% в зависимости от локации. Чтобы сохранить стабильность сервисов для владельцев 3G-устройств, технические специалисты применили сбалансированный подход и оставили часть частотного ресурса в сетях третьего поколения.

Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов

«В апреле и мае туристический поток в популярных локациях Казани традиционно вырастает более чем вдвое. Плотная застройка и современные строительные материалы создают естественные препятствия для прохождения радиосигнала. Чтобы минимизировать это влияние, инженеры регулярно расширяют возможности сети. Благодаря увеличению спектра используемых диапазонов LTE жители и гости города могут пользоваться необходимыми сервисами на привычной скорости даже в моменты пиковых нагрузок», — сказал Валерий Борунов, директор «МегаФона» в Татарстане.

Работы по улучшению покрытия охватили и густонаселенные районы Казани. Качество связи выросло в жилых массивах Дербышки, Алтан, Щербаково и Мирный.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/