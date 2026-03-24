CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» нарастил мощности сети от Старого Оскола до хутора Попасный

Технические мероприятия были направлены на расширение территории покрытия, пропускной способности базовых станций и повышение стабильности сети. В результате около 200 тыс. жителей второго по величине города Белгородской области Старого Оскола могут заметить улучшение параметров связи в своих смартфонах и планшетах. Новый уровень услуг также стал доступен жителям более 15 небольших населенных пунктов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Мобильный интернет в Старом Осколе теперь может разгоняться до 50 Мбит⁄с. Таких значений хватит, чтобы смотреть видео в отличном качестве, проходить дистанционное обучение, скачивать объемные файлы и звонить по технологии VoLTE, которая обеспечивает мгновенное соединение и кристально чистый звук.

Работы прошли в северо-восточной части города, где находятся жилой массив «Сосенки» и микрорайон Весенний. Оба считаются перспективными для развития: строительства коттеджей и многоквартирных домов.

Более надежным стал сигнал и на проспекте Молодежном — основной транспортной магистрали северо-восточной части города, а также в центе Старого Оскола, на улице Ленина. Там сосредоточены культурные, административные и учебные учреждения: художественный и краеведческий музеи, кооперативный техникум, педагогический колледж и филиал Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе. Поблизости расположена подстанция скорой помощи, крупный торговый центр и Парк воинской славы.

«Мы на постоянной основе анализируем потребление трафика нашими абонентами и планируем развитие сети там, где это наиболее необходимо. При этом, считаем, что жители крупных городов и селяне должны иметь равные возможности, — сказал директор «МегаФона» в Белгородской области Александр Меркушев. — Кроме Старого Оскола с 200-тысячным населением, модернизация оборудования прошла еще в десятках населенных пунктов: в Новом Осколе, Алексеевке, Бирюче, в поселках Ивня, Борисовка, Уразово, селах Роговатое, Казацкое, Большебыково. А в хуторе Попасный, где проживает около 200 человек, мы установили новую базовую станцию, чтобы жители могли пользоваться всеми цифровыми сервисами».

Новые телеком-объекты установлены также в селах Крутой Лог, Васильдол, Нижний Ольшанец, Старая Глинка и в поселке Яковлево.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

